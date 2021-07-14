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Таможня в Оренбуржье усилила контроль за экспортом древесины и пиломатериалов

Таможня в Оренбуржье усилила контроль за экспортом древесины и пиломатериалов

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие ведомств. Владимир Данченков обрисовал Денису Паслеру ситуацию с контролем грузов на участке Госграницы с Казахстаном и привел статистику за 2020 год по досмотру транспортных средств на оренбургском участке.

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