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Мама Рабьо о критике сына: «Люди не понимают, что путь футболиста требует жертв и стального менталитета. Говорят только о том, что им переплачивают»

Мама Адриена Рабьо ответила на критику игры сына. «Нам нечего доказывать. Ни я, ни Адриен не хотим говорить о себе.

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