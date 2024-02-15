Курицы сгорели в пожаре в карельском поселке

Пожарные боролись с огнем в хозпостройке в поселке Боровой Сегодня в 3 часа 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о том, что в поселке Боровой горит деревянная хозяйственная постройка.
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