В музее на Образцова состоится лекция о границах искусства

В Еврейском музее и центре толерантности в районе Марьина роща 18 ноября в 18:30 состоится лекция «Как коробки из-под мыла могли стать искусством? Философские споры о границах искусства в эпоху постмодернизма».
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