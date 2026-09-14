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NIFTY 50 – Breakout/Breakdown Setup

NIFTY 50 – Breakout/Breakdown Setup

NIFTY 50 – Breakout/Breakdown Setup GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! shiva560060 NIFTY is currently trading around 23,443 after losing the short-term rising trendline, indicating that the recent bullish structure is weakening.

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