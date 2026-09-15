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Царьград

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В Новосибирской области газ подключили к 3326 домам с начала года

В Новосибирской области газ подключили к 3326 домам с начала года

В Новосибирской области с начала года заключено 3 285 договоров на социальную догазификацию, а фактически к газовым сетям подключено 3 326 домовладений.

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