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Царьград

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Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при отравлении

Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при отравлении

Вялов утверждает, что при отравлении запрещается пить антибиотикиНекоторые люди, замечая симптомы отправления, тут же отправляются в аптеку за антибиотиками.

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