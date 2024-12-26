МЧС оценило ущерб от пожаров в России

Глава МЧС: ущерб от пожаров в России за неполный 2024 год достиг 16 млрд рублей Ущерб от пожаров в России остается значительным, составив за неполный 2024 год 16 млрд рублей, сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.