В пяти районах Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Главный специалист, эксперт управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края Антон Снетов сообщил, что в пяти районах Забайкалья введён режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям.