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Моуринью о фолах Ромеро и Ли Кан Ина: «Две явные красные, судейский комитет должен быть доволен. Рефери не справился с давлением – он даже не работает на международных матчах»

Жозе Моуринью заявил, что мог бойкотировать пресс-конференцию из-за судейства Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса.

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