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Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

Украине для выживания придётся делать выбор: быть торговой площадью или крепостью. Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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