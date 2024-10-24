Террор наемников ВСУ продолжается: боевики угрожают провести госпереворот в Грузии Юлия СоколоваГрузинские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), открыто заявили о намерении вернуться в Грузию ради организации государственного переворота.
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