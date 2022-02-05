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Дешёвый iPhone SE 2022, обновлённые iPad Air и Mac Mini представят 8 марта. Информация от Bloomberg

Дешёвый iPhone SE 2022, обновлённые iPad Air и Mac Mini представят 8 марта. Информация от Bloomberg

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами Apple, компания из Купертино намеревается провести ежегодную весеннюю презентацию новинок уже 8 марта этого года.

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