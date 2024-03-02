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Пронедра

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Что можно и нельзя делать православным верующим 3 марта 2024 года в День преподобного Космы Яхромского

Что можно и нельзя делать православным верующим 3 марта 2024 года в День преподобного Космы Яхромского

Что можно и нельзя делать православным верующим 3 марта 2024 года в День преподобного Космы Яхромского Владислав ВислВ воскресенье, 3 марта 2024 года, православные готовятся к событию, посвященному преподобному Косме Яхромскому.

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