Принял взятку асфальтом и отправился за решетку: необычная история из Красноярска

Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии сообщает, что командир полка ДПС, оказался замешан в преступлении, связанном с получением взятки… в виде асфальта, брусчатки и кирпича.
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