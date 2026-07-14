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МОСИНФОРМ

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Почти 4 тыс. заявок обработал отдел спасения диких животных Московского зоопарка

Почти 4 тыс. заявок обработал отдел спасения диких животных Московского зоопарка

Отдел спасения диких животных Московского зоопарка отметил первый год работы. Подразделение было создано в июле 2025 года в рамках соглашения между столичными Департаментом культуры и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

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