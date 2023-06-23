АК-12 версии 2023 года: Какие изменения получила конструкция автомата

Новый автомат от концерна «Калашникова» АК-12 был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Между тем доработка оружия продолжается на основании его практического использования, в том числе в зоне СВО.
Популярные статьи
- Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии