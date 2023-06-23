Военное обозрение

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АК-12 версии 2023 года: Какие изменения получила конструкция автомата

АК-12 версии 2023 года: Какие изменения получила конструкция автомата

Новый автомат от концерна «Калашникова» АК-12 был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Между тем доработка оружия продолжается на основании его практического использования, в том числе в зоне СВО.

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