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Александр Маршал заявил, что актер Артур Смольянинов уклоняется от службы в ВСУ

Александр Маршал заявил, что актер Артур Смольянинов уклоняется от службы в ВСУ

Певец Александр Маршал осудил коллег, покинувших Россию после начала СВО. Фото: из открытых источников Российский певец Александр Маршал высказался о коллегах, которые покинули страну после начала СВО и отзываются о России в негативном ключе.

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