Александр Маршал заявил, что актер Артур Смольянинов уклоняется от службы в ВСУ

Певец Александр Маршал осудил коллег, покинувших Россию после начала СВО. Фото: из открытых источников Российский певец Александр Маршал высказался о коллегах, которые покинули страну после начала СВО и отзываются о России в негативном ключе.
Певец Александр Маршал осудил коллег, покинувших Россию после начала СВО. Фото: из открытых источников Российский певец Александр Маршал высказался о коллегах, которые покинули страну после начала СВО и отзываются о России в негативном ключе.
Свежие комментарии