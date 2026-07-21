Премьер Финляндии остался на посту после голосования о недоверии

Во вторник парламент Финляндии отверг предложение оппозиции о недоверии премьеру Петтери Орпо. Голосование стало результатом скандала вокруг проекта "Сад Хельсинки", финансирование которого правительство обещало, но затем отказалось поддерживать.
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