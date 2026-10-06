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Прокуратура начала проверку обрушения надземного перехода на трассе Татарстана

Прокуратура начала проверку обрушения надземного перехода на трассе Татарстана

Рухнувший на проезжую часть надземный пешеходный переход частично заблокировал движение транспорта на трассе в районе села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана.

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