Крымская команда ветеранов СВО завоевала «Кубок Защитников Отечества» и отправится на сборы Паралимпийского комитета РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды членам сборной команды Крыма, участвовавшим в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества ЮФО и СКФО».
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