Подполье: На Украине среди военкомов были замечены иностранные наемники, у которых «жалости к местным нет»

На территории Украины среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) были замечены иностранные наемники, передает «Военное дело» информацию, предоставленную представителями подполья «Дозор».
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