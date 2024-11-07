Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Подполье: На Украине среди военкомов были замечены иностранные наемники, у которых «жалости к местным нет»

Подполье: На Украине среди военкомов были замечены иностранные наемники, у которых «жалости к местным нет»

На территории Украины среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) были замечены иностранные наемники, передает «Военное дело» информацию, предоставленную представителями подполья «Дозор».

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