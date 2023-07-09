Посол Грузии заявил, что покинет Украину по указу Зеленского

Посол Грузии в Украине, которому президент Владимир Зеленский приказал вернуться домой в связи с разногласиями по поводу заключенного в тюрьму бывшего лидера Грузии, заявил в среду СМИ, что выполнит приказ, хотя и назвал позицию Киева «ошибочной».