Жара в Петербурге: в городе ожидается новый температурный рекорд

Воздух может прогреться до +28°С. В Петербурге установилась жаркая погода. Воздух 3 сентября прогрелся до +28,2°С в центре Северной столицы и до +27°С по области — это рекордное значения, уточнил главный синоптик Александр Колесов в Telegram.
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