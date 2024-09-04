Жара в Петербурге: в городе ожидается новый температурный рекорд

Воздух может прогреться до +28°С. В Петербурге установилась жаркая погода. Воздух 3 сентября прогрелся до +28,2°С в центре Северной столицы и до +27°С по области — это рекордное значения, уточнил главный синоптик Александр Колесов в Telegram.