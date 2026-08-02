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FiNE NEWS

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Сеть «Красное & Белое» предложила поставщикам продуктов взять на себя риски при атаках на склады

Об этом сообщает РБК. Торговая сеть «Красное & Белое» в конце июля направила своим поставщикам проект дополнительного соглашения, в котором предлагается изменить условия договоров, касающиеся распределения рисков при чрезвычайных обстоятельствах.

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