Экипаж российского танка более шести часов отражал массированную атаку дронов близ Доброполья, уничтожив более 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Заметка интересна тем, что танкам нужна НАРУЖНАЯ защита. Для этого экипажа может быть мало, да и танкисты "не обязаны" и необучены быть снайперами! А вот для грамотной защиты танка неплохо иметь в штате пару снайперов-профи! Это было бы эффективней! Как в ВОВ на броне сидела пехоты, так и снайперам бы (было бы за что держаться и связь с экипажем при появлении БПЛА)!