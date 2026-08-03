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С нами не соскучишься!

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Дрон на крыше такси, голограммы и другие странные девайсы, которые почти стали повседневностью

Дрон на крыше такси, голограммы и другие странные девайсы, которые почти стали повседневностью

Нестандартные инновации, которые скоро будут у каждого. /Фото: sciencefocus.com, hadopoland.com В мире постоянно придумывают что-то новое, особенно - самые разные технологии, призванные привести нас в будущее.

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