Дрон на крыше такси, голограммы и другие странные девайсы, которые почти стали повседневностью

Нестандартные инновации, которые скоро будут у каждого. /Фото: sciencefocus.com, hadopoland.com В мире постоянно придумывают что-то новое, особенно - самые разные технологии, призванные привести нас в будущее.
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