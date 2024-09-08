Истинный друг или враг: как Хюррем-султан на самом деле относилась к Сюмбюле-аге

Сюмбюль-ага является одним из противоречивых персонажей сериала «Великолепный век». Практически в каждой серии евнух сомневался к кому же прислуживать из великих султанш, в итоге его верность и преданность впоследствии была посвящена полностью Хюррем-султан.
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