Врач Шахвеледов: инфицирование сразу несколькими вирусами грозит серьезными осложнениями

Одновременное распространение гриппа, ОРВИ и ковида зафиксировали в России. Такая ситуация представляет серьезную опасность для людей с ослабленным иммунитетом, сообщил врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с сайтом «Мир 24».
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