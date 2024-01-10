Врач Шахвеледов: инфицирование сразу несколькими вирусами грозит серьезными осложнениями

Одновременное распространение гриппа, ОРВИ и ковида зафиксировали в России. Такая ситуация представляет серьезную опасность для людей с ослабленным иммунитетом, сообщил врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с сайтом «Мир 24».