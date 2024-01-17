В Роспотребнадзоре рассказали о правилах купания в проруби в Крещение

В проруби не рекомендуется купаться детям, беременным и пожилым людям. Совершать крещенское омовение стоит только в согласованных местах, так как они специально оборудованы, а за безопасностью будут следить врачи и спасатели.
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