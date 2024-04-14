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Иран объяснился перед США из-за атаки на Израиль

Иран объяснился перед США из-за атаки на Израиль

Абдоллахиян: Иран довел до сведения США, что удар по Израилю был ограниченным Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран связался с США и объяснился за ночную атаку на Израиль.

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