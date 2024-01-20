Анна Седокова откровенно рассказала об отношениях с супругом после ее переезда

Анна Седокова о помощи возлюбленного: Я занимаюсь карьерой, а он отвозит ребенка в школу Певица Анна Седокова в прошлом году вернулась жить в Россию, супруг артистки, волейболист Янис Тимма, остался в США.
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