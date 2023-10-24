В Европе, да, впрочем, во всём «цивилизованном Западе» снова «заполыхало». Нет-нет, в данном случае речь не о протестах по поводу событий в зоне СВО или на Ближнем Востоке.
Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских
Комментарии
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Н
Наталья
Именно расист...сволочь
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4 д.
Aнатолий Райков
Не ту ноту взял,фальшивит в общем оркестре запада,Бах.Боятся тупорылые дебилы,что их обойдут.Ну если военные игры они боятся,танковый биатлон,авиадартс и остальное.Тем более,что на Олимпиаде западников об играют.Жадность ими движет.Таким образом они уничтожают всех конкурентов,которые оказывается их сильнее.Возомнили они себя властелинами мира,а оказывается они клопов разводить только и способны.
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3 д.
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