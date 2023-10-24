Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских

Aнатолий Райков

Не ту ноту взял,фальшивит в общем оркестре запада,Бах.Боятся тупорылые дебилы,что их обойдут.Ну если военные игры они боятся,танковый биатлон,авиадартс и остальное.Тем более,что на Олимпиаде западников об играют.Жадность ими движет.Таким образом они уничтожают всех конкурентов,которые оказывается их сильнее.Возомнили они себя властелинами мира,а оказывается они клопов разводить только и способны.