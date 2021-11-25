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Макдэвид сделал 400 передач за 426 матчей. Быстрее в истории НХЛ были только Гретцки, Лемье и Штястны 

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче против «Аризоны» (5:3). Теперь на его счету 401 передача в 426 играх в карьере в НХЛ.

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