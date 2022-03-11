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Врач Соломатина рассказала о полезных крупах

Врач Соломатина рассказала о полезных крупах

Врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах. «Гречка является очень полезным продуктом, там много аминокислот, из всех круп она наиболее приближена к продуктам животного происхождения», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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