Врач Соломатина рассказала о полезных крупах

Врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах. «Гречка является очень полезным продуктом, там много аминокислот, из всех круп она наиболее приближена к продуктам животного происхождения», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах. «Гречка является очень полезным продуктом, там много аминокислот, из всех круп она наиболее приближена к продуктам животного происхождения», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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