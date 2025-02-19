"Немыслимый альянс". Как отреагировали в мире на переговоры РФ и США в Эр-Рияде?

Страсти вокруг российско-американской встречи подогрел вброшенный поляками фейк Первая встреча российских и американских представителей по урегулированию боевых действий на Украине и других конфликтных вопросов состоялась в Эр-Рияде.
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