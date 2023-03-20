Листай.ру [СМИ]

224 подписчика

«Поэтому они и бесятся»: Кедми пояснил в чём состоит превосходство РФ, которое приводит США в бешенство

«Поэтому они и бесятся»: Кедми пояснил в чём состоит превосходство РФ, которое приводит США в бешенство

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, какое превосходство России сейчас больше всего приводит США в бешенство.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх