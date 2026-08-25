smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 589 подписчиков

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Поздравительное сообщение по случаю «Дня независимости» страны послал глава киевского режима Владимир Зеленский президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсети X, 25 сообщает новостной портал Haberler.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии