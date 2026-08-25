Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Поздравительное сообщение по случаю «Дня независимости» страны послал глава киевского режима Владимир Зеленский президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсети X, 25 сообщает новостной портал Haberler.
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