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На поездку делегации Ставрополья на выставку «Продэкспо» в Москве выделили до 13 млн

На поездку делегации Ставрополья на выставку «Продэкспо» в Москве выделили до 13 млн

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил аукцион на определение поставщика услуг по организации участия делегации Ставропольского края в 29-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо – 2022».

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