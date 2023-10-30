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Британские психологи доказали, что выбор цвета одежды должен зависеть от цвета глаз

Британские психологи доказали, что выбор цвета одежды должен зависеть от цвета глаз

Британские психологи доказали, что выбор цвета одежды должен зависеть от цвета глазВпервые научно подтверждено то, о чем все и так давно догадывались: чтобы одежда вам шла, ее цвет должен соответствовать цвету ваших глаз.

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