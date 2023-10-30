Британские психологи доказали, что выбор цвета одежды должен зависеть от цвета глаз

Британские психологи доказали, что выбор цвета одежды должен зависеть от цвета глазВпервые научно подтверждено то, о чем все и так давно догадывались: чтобы одежда вам шла, ее цвет должен соответствовать цвету ваших глаз.
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