Дмитрий Миляев поздравил Алексея Дюмина с днём рождения

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил Алексея Дюмина с праздником, пожелал ему крепкого богатырского здоровья, неизменной удачи, успехов, новых высот и достижений во благо великой России.
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