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Нижегородская правда

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Руководство «Единой России» провело встречу с волонтерами

Руководство «Единой России» провело встречу с волонтерами

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев заявил, что сегодня волонтёры помогают людям по самым разным направлениям.

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