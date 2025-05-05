Геронтолог назвала пять условий, позволяющих человеку не стареть

Молодость помогают сохранять несколько полезных привычек и действий.Для сохранения здоровья и молодости человеку необходимы качественный сон, когнитивные тренировки, сбалансированное питание, физическая активность, полезный стресс и профилактика хронических заболеваний.
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