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Добрый Мир

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Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки»

Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки»

Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки». / Источник: © ИА Регнум В беседе с журналистами он опроверг утверждения о том, что ответственность за подрывы газопроводов несёт Россия.

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