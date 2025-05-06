Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки»

Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки». / Источник: © ИА Регнум В беседе с журналистами он опроверг утверждения о том, что ответственность за подрывы газопроводов несёт Россия.