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Политика как она есть

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Апелляционный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма.

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