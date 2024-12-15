Апелляционный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук

Политика как она есть

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма.