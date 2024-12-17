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Закон, порядок, государство

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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре госавтоинспекторы оказали помощь водителю на трассе

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре госавтоинспекторы оказали помощь водителю на трассе

Накануне утром в ходе патрулирования автодороги Нижневартовск - Радужный наряд ДПС отдела Госавтоинспекции МОМВД России «Нижневартовский» в составе капитана полиции Александра Затырка и сержанта полиции Владислава Машукова заметили на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

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