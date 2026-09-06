Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после переговоров в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после переговоров в Москве. Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в украинскую столицу поездом.
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