Над Курской областью уничтожены четыре украинские ракеты

Минувшей ночью Курская область подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Четыре ракеты уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами средствами ПВО, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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