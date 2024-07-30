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Над Курской областью уничтожены четыре украинские ракеты

Минувшей ночью Курская область подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Четыре ракеты уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами средствами ПВО, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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