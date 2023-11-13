Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Наталия

Европа получает то, что заслужила, идя на поводу у США, до которых, кстати, этим "беженцам " так просто не добраться. Сначала, с подачи тех же Штатов, приняли толпы африканских и арабских беженцев, теперь-этих. Видимо, у Госдепа есть очень серьезный компромат на всех европейских лидеров, если те так активно и эффективно уничтожают экономики и безопасность собственных государств.