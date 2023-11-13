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Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Ожидаемо, но гостеприимству европейцев приходит конец… И они уже даже не намекают, а открыто призывают беженцев из одной недалёкой страны иметь совесть.

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Комментарии
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Наталия
Европа получает то, что заслужила, идя на поводу у США, до которых, кстати, этим  &quot;беженцам &quot; так просто не добраться. Сначала, с подачи тех же Штатов, приняли толпы африканских и арабских беженцев, теперь-этих. Видимо, у Госдепа есть очень серьезный компромат на всех европейских лидеров, если те так активно и эффективно уничтожают экономики и безопасность собственных государств.
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21 час.
Андрей Бедный
Причем тут компромат? Они просто идиоты!
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20 час.
Володя Щербаков
Видимо самое обидное, что на кружевные труселя пролетели.
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20 час.

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