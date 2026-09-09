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Татар-информ

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Казань стала первой: СИБУР и ANKI запустили серию кроссовок о городах России

Казань стала первой: СИБУР и ANKI запустили серию кроссовок о городах России

В экстрим-парке «Урам» СИБУР и российский обувной бренд ANKI Team представили лимитированную коллекцию кроссовок.

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